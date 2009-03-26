Партия регионов мобилизована как никогда, уверяет Янукович

В Партии регионов нет раскола, утверждает ее лидер Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель ”регионалов” заявил сегодня в эфире Гостелерадикомпании ”Крым”.

”Сейчас Партия регионов мобилизована как никогда. У нас нет никаких расколов, у нас нет никаких противоречий”, - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, проведен целый ряд организационных мероприятий, и те, кто объединился под флагом Партии регионов, будут ”до конца отстаивать свои принципы” вместе с ним и его командой. ”А те, кто сегодня по каким-либо причинам изменил свою точку зрения или решил изменить своим принципам, у нас не просто (для них) двери открыты - мы им всем помогаем уйти из партии. И это тоже наш принцип”, - сказал лидер ПР.

Он отметил, что в Партии регионов ”достаточно сильная вертикаль, партийная дисциплина”. ”Мы требуем от наших однопартийцев придерживаться программных целей партии, и когда наши однопартийцы сворачивают с этого пути, а кое-кто, я прямо скажу, просто торгуют нашими принципами, мы принимаем очень жесткие решения, и мы таких людей исключаем из партии”, - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом лидер ”регионалов” заявил, что в такой крупной политсиле, как Партия регионов, не может быть всё ”шито-крыто”. ”Более миллиона членов партии, и не может быть такого, чтобы всё было, как говорят, тихо-тихо или шито-крыто. И вообще-то мы такую цель даже не ставим”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.