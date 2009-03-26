Янукович потребовал прекратить разборки и интриги внутри крымской Партии регионов
"Покажите, что вы настоящие мужики"...
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ потребовал немедленно прекратить разборки внутри крымской республиканской парторганизации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Симферополе на Всекрымском собрании депутатов советов всех уровней от Партии регионов.
”Я не буду кое за кем сопли вытирать, я не для этого приехал…Я последний раз предупредил и КИСЕЛЕВА (лидера крымской организации ПР, народного депутата Василия КИСЕЛЕВА) и Анатолия Павловича (крымского спикера, члена Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО): не наведут порядок, пусть пеняют потом на себя”, – заявил В.ЯНУКОВИЧ.
Лидер ”регионалов” предупредил крымских партийцев, что если интриги не прекратятся, он будет вынужден принять жесткие меры.
”Прошу прекратить интриги, если хватит мужества, силы воли, разума, совести, я призываю руководителей прекратить вот эти свои распри, иначе пострадаете вы, в первую очередь, и, причем, решение будет радикальное. Не будет никакой середины! Прекратите и, как говорится, покажите, что вы настоящие мужики”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ.