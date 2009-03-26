50 кг ртути нашли на помойке в Симферополе

50 кг ртути нашли возле мусорного бака в Симферополе.

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, местный житель рассказал, что на улице Садовой возле мусорных баков находятся сосуды с неизвестной серебристой жидкостью. Специалисты МЧС установили, что в стеклянных колбах заводского изготовления находится вещество, похожее на ртуть.

При более детальном обследовании предположения подтвердились - в 6 стеклянных колбах, аккуратно поставленных возле мусорных баков в 3-х метрах от проезжей части, находилась ртуть.

”Ртуть в закрытом сосуде не опасна для здоровья людей, опасность представляют ее пары, особенно находящиеся в помещении. К счастью, до этих сосудов не добрались бомжи или дети - трудно себе представить последствия розлива данного вещества, а ведь буквально в пятидесяти метрах от этого места находится одно из учебных заведений”, - отметили в пресс-службе.

Правоохранительными органами проводятся оперативно-следственные мероприятия с целью установления хозяина, решившего таким образом избавиться от химически опасного вещества.

Опасная находка в ближайшее время для дальнейшей утилизации будет передана в специализированное предприятие.