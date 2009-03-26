5,5 тыс. человек на митинге в Крыму требовали досрочных выборов

Участники митинга в центре Симферополя, организованном Партией регионов, требуют провести в Украине досрочные президентские и парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным милиции, в акции «Кризису – стоп! Власть – в отставку!» участвуют 5,5 тыс. человек, по данным организаторов – 7 тыс.

Участники митинга держат транспаранты: «Юля, спасибо за твой кризисный план!», «С сегодняшней властью нам не по пути, вы катитесь в пропасть!», «Ющенко, Тимошенко – нет!».

«Надо найти способ отправить эту власть в отставку. Мы не можем терпеть ее еще год. Нужны досрочные парламентские и президентские выборы», - заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он также выразил уверенность, что украинский народ поможет регионалам добиться проведения выборов. «Я уверен, что украинский народ поможет нам это сделать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Участники митинга периодически скандировали: «Янукович!», а в отношении нынешнего Президента и премьер-министра кричали «Геть!» и «Ганьба!».

Народный депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ заявил на митинге, что нынешняя власть – это «какой-то тяни-толкай», который между собой не может разобраться, и этой власти нужно помочь, как можно быстрее уйти в отставку.

Завтра подобные митинги пройдут во многих регионах Украины.