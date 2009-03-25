В четверг не забудьте зонт

По прогнозам синоптиков, 26 марта на территории Украины будет облачно с прояснениями.

В восточной части и Приазовье пройдет мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков, лишь в прикарпатских и центральных областях ночью местами возможен небольшой снег. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Как сообщили в Украинском Гидрометцентре, температура ночью 26 марта 2-7° мороза, в карпатском регионе местами 8-13° мороза, в восточных областях и Приазовье 0-5° тепла; днем в Украине 3-8° тепла, в Карпатах 2-7° мороза.

В Крыму дождь (ночью сильный дождь, в горах с мокрым снегом); местами порывы ветра 15-20 м/с; температура на протяжении суток 4-9° тепла.

В Киевской области сохранится облачная с прояснениями погода. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 2-7° мороза, днем 3-8° тепла. По г. Киеву температура ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.