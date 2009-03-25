ДТП в Крыму: погибли две девушки, легковушка - всмятку (фото)

Два человека погибли и столько же получили травмы в результате столкновения автомобиля Hyundai с деревом на 25-ом километре трассы Севастополь – Бахчисарай – Симферополь в Крыму.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о дорожно-транспортном происшествии поступила к спасателям накануне.

В сообщении МЧС говорится, что водитель не справилась с управлением.

В результате автоаварии погибли две девушки, 1987 и 1988 годов рождения. Два парня, 1982 и 1984 годов рождения, с различными травмами доставлены в больницу.

С помощью шанцевого инструмента и электроинструмента бойцы МЧС демонтировали часть кузова и изъяли заблокированных в автомобиле пострадавших людей и тела погибших.

Фото пресс-службы ГАИ Крыма.