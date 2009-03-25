В Украине из-за кризиса должны упасть цены ... на наркотики

В результате экономического кризиса международные эксперты констатируют тенденцию падения цен на наркотики в мире, в Европе и, в частности, в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил эксперт Европейской комиссии Хенк ХАСМАН сегодня на встрече представителей таможенных служб стран Черноморского региона.

Как объяснил эксперт, сегодня в мире наблюдается тенденция к снижению стоимости качественных наркотиков, в частности, кокаина.

По словам Х.ХАСМАНА, это объясняется, в первую очередь, влиянием мирового экономического кризиса и уменьшением объемов потребления кокаина в США.

"А потому в Европе сегодня молодежи предлагают наркотики по сниженным ценам", - сказал эксперт, отметив, что в странах Западной Европы сегодня один грамм стоит 15-25 евро.

"Если цена имеет тенденцию к снижению в Западной Европе, то она должна упасть и в Украине", - сказал Х.ХАСМАН.

В свою очередь, атташе по вопросам терроризма и организованной преступности делегации Еврокомиссии в Украине и Беларуси Бернард БОГЕНСПЕРГЕР отметил, что на современном этапе такие латиноамериканские страны, как Парагвай, Колумбия и Эквадор увеличивают объем производства и поставок кокаина на нелегальные мировые рынки.

В то же время, по словам эксперта, в Афганистане существует тенденция к уменьшению производства опиума и на его основе - героина.

"Но это не означает, что будут уменьшаться объемы контрабанды наркотиков, Контрабандисты быстро приспосабливаются к условиям мирового экономического кризиса, чтобы активно предлагать свой опасный товар", - сказал Б.БОГЕНСПЕРГЕР.