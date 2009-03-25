Симферополь ищет таланты

Фестиваль-конкурс народных талантов «Минута славы» пройдет в Симферополе с 20 апреля по 7 июня.

Он организован в рамках празднования 225-летия Симферополя.

Для участия в конкурсе приглашаются жители Симферополя, без возрастных ограничений, обладающие незаурядными способностями в различных жанрах и видах искусств (вокальный, хореографический, разговорный, эстрадно-цирковой, оригинальный и т.д.). Продолжительность выступления до 7 минут.

Фестиваль планируется к проведению в два тура: отборочный тур (с 20 по 30 апреля), финальный тур и награждение (гала-концерт победителей в рамках праздничных мероприятий, посвященных 225-летию города 6-7 июня).

Победителям конкурса жюри присуждает звание «Симферопольский талант» I, II, III степени в соответствующей номинации с вручением дипломов и призов.

Учредителем фестиваля-конкурса является Симферопольский городской совет.

Заявки на участие в конкурсе следует направлять до 18 апреля в управление культуры горсовета (пр. Кирова, 51, каб. № 68. Тел. 54-72-28). Е-mail: simfi-kult@mail.ru