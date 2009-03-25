Заседание коллегии министерства здравоохранения Крыма

26 марта - 11.00. В КРУ «Центр здоровья» (ул. Пушкина, 3) состоится заседание коллегии министерства здравоохранения Автономной Республики Крым.

На повестку вынесены следующие вопросы: о ходе выполнения постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым №296-5/06 от 20.12.06 «О региональной программе по противодействию эпидемии туберкулеза в Автономной Республике Крым на 2007-2011 годы», решения коллегии министерства здравоохранения Автономной Республики Крым №9/2 от 23.10.08; итоги работы КРУ «Центр медико-социальной экспертизы»; о ходе выполнения Закона Украины «Об обращениях граждан» и решения коллегии министерства здравоохранения Автономной Республики Крым №4/3 от 25.05.08.