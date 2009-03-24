Куницын говорит, что журналисты вырвали его слова из контекста

Председатель Крымской организации партии «Единый центр», глава Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о поддержке «единоцентристами» на предстоящих президентских выборах кандидатуры Арсения ЯЦЕНЮКА.

Об этом сообщила пресс-служба С.КУНИЦЫНА.

С.КУНИЦЫН подчеркнул, что его слова, приведенные в публикации одного из интернет-изданий, попросту вырваны из контекста. «Я высказал мнение о возможных вариантах сотрудничества с рядом перспективных политиков, среди которых был назван и Арсений ЯЦЕНЮК, и Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, но это (поддержка кандидатуры на выборах) тема партийного обсуждения, которая должна решаться на партийном съезде», - заявил С.КУНИЦЫН.

Он добавил, что оставляет на совести отдельных средств массовой информации «исковерканное и неправдивое сообщение».