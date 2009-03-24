Долг строительного управления ЧФ России подрос ещё на миллион

Сумма задолженности Строительного управления Черноморского флота Российской Федерации перед Главным управлением Пенсионного фонда Украины в городе Севастополе за два месяца текущего года увеличилась на 1 млн. грн. и по состоянию на 1 марта составила 3,8 млн. грн., или 27% от общей суммы пенсионной недоимки по городу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении Главного управления ПФУ в Севастополе к руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности и предпринимателям, а также к наемным работникам в связи резким увеличением в течение двух месяцев 2009 года задолженности плательщиков страховых взносов перед Пенсионным фондом. По состоянию на 1 марта 2009 года, долг составляет 14,1 млн. грн.

Среди других крупнейших в городе должников в ПФУ в обращении называются ОАО «Севастопольский Морской завод», «сумма задолженности которого за два месяца текущего года увеличилась также на 1 млн. грн., и по состоянию на 1 марта составила 1,8 млн. грн. (13% от общей задолженности по городу), а также ОАО «Севастопольское предприятие «Эра», где пенсионная недоимка за январь-февраль возросла на 285 тыс. грн., и по состоянию на 1 марта составила 489 тыс. грн. (3,5% от общей суммы задолженности по городу).

Главное управление ПФУ в Севастополе потребовало «незамедлительного принятия мер по погашению задолженности», и предупредило руководителей предприятий об уголовной ответственности за неуплату взносов на общеобязательное государственное страхование, предусмотренной статьей 212 Уголовного кодекса Украины.