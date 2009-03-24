Янукович собрался в Крым

В четверг, 26 марта, ожидается визит в Автономную Республику Крым лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили в крымской организации Партии регионов, в частности, в Симферополе планируется заседание оппозиционного правительства.

Кроме того, на центральной площади Симферополя с участием В.ЯНУКОВИЧА пройдет всекрымский митинг «Кризису – стоп! Власть – к ответу!». «Участники митинга – представители трудовых коллективов, интеллигенции, женских, молодежных и ветеранских организаций выразят протест против политики, проводимой правительством Юлии ТИМОШЕНКО и Президентом Виктором ЮЩЕНКО, а также выскажут солидарность с позицией депутатских фракций Партии регионов в советах всех уровней о досрочном сложении полномочий Президентом и Кабинетом министров, о проведении внеочередных парламентских выборов», – отметили регионалы.

Помимо этого, В.ЯНУКОВИЧ планирует выступить на всекрымском собрании депутатов советов всех уровней от Партии регионов и пообщаться с прессой.