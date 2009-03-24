Крыму нужен подъёмник для тушения пожаров в высотках
18:00, 24 марта 2009Крым
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В автономии более 100 таких зданий
Крымским спасателям нужен подъёмник для тушения пожаров в зданиях повышенной этажности (12 этажей и выше).
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.
В Симферополе, в 20-этажке на Москольце, прошли пожарные учения, в ходе которых начальник горуправления МЧС Александр ДИЧКОВСКИЙ отметил: случись на верхних этажах такого здании пожар на самом деле – тушить его было бы сложно. В автономии нет подъёмника, который бы доставал выше 10-го этажа.
Тем временем, только в Симферополе находится 24 здания повышенной этажности. Всего в Крыму более ста таких зданий, из них 90 – жилые.
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