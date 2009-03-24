Дело погоревшего на взятке крымского гаишника передано в суд

Прокуратурой Евпатории направлено в суд уголовное дело в отношении работника Госавтоинспекции, который «погорел» на взятке в 3 тысячи гривен.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства Крыма, такую сумму гаишник потребовал от нарушителя, обещая ему за это вернуть водительское удостоверение и добиться в суде назначения наказания, не связанного с лишением права управления транспортным средством.

«Услуга» квалифицирована по ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины – получение взятки, сопряженное с ее вымогательством.