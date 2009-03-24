Из Инкерманских штолен изъяли полторы сотни артснарядов

17:06, 24 марта 2009
Крым
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В ближайшее время будут уничтожены

Из Инкерманских штолен в Севастополе изъято 148 артиллерийских снарядов и 800 патронов.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, боеприпасы изъяли накануне в ходе выполнения мероприятий по реализации «Программы уничтожения взрывоопасных предметов, которые остались со времен Второй мировой войны в районе городов Севастополя и Керчи».

В ближайшее время взрывоопасные предметы будут уничтожены пиротехниками МЧС.

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