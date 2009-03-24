Два претендента допущены к борьбе за Ялтинский порт

16:18, 24 марта 2009
Крым
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Решение комиссии Минтранса

Комиссия Министерства транспорта и связи Украины допустила двух претендентов к участию в конкурсе на замещение должности начальника Ялтинского морского торгового порта.

Как сообщает пресс-служба Минтранса, комиссия допустила к конкурсу Егора ИВАНОВА, который на сегодня исполняет обязанностей начальника Ялтинского порта, и Виктора СЕЛИВАНОВА. 

Из-за отсутствия необходимых документов к конкурсу не допущен Алексей БАРИНОВ.

Кроме того, сообщается, что к конкурсу на должность директора Керченского судоремонтного завода комиссия допустила Владимира СИНКЕВИЧА – и.о. директора завода с 22 сентября 2008 года.

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