Суд по делу «Нефтегаза-67» перенесли на конец марта

Судебное заседание по делу об ответственности представителей китайского сухогруза "Яохай", украинского транспортно-буксирного судна "Нефтегаз-67" и лоцманов перенесено на понедельник, 30 марта.

Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта и связи Украины Василий ШЕВЧЕНКО, информирует пресс-служба министерства.

Судебное заседание перенесено в связи с необходимостью детального изучения материалов, предоставленных сторонами.

Заседание продлится около месяца до принятия окончательного решения.

Как сообщалось, 22 марта 2008 года украинское судно «Нафтогаз-67» (владелец - «Черноморнефтегаз», Симферополь) и китайский сухогруз «Яохай» столкнулись в условиях тумана в Южно-Китайском море неподалеку от Сянгана (Гонконга). Украинское судно, получив пробоину, затонуло за несколько минут. На его борту были 25 человек. Семь членов экипажа - шесть граждан Украины и одного гражданина Китая - удалось спасти. 18 человек погибли. Расследование причин и обстоятельств морской аварии проводится морскими властями КНР в соответствии с Кодексом по расследованию морских аварий и инцидентов (Резолюция ИМО А.849).

23 марта в Гонконге началось судебное заседание по делу.