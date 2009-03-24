Омбудсмана просят взять под контроль «дело сепаратистов»

Первый заместитель председателя парламента Крыма, руководитель Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ просит Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нину КАРПЧЕВУ взять под личный контроль уголовное дело обвиняемых в сепаратизме крымчан Валерия ПОДЪЯЧЕГО и Семёна КЛЮЕВА.

Об этом говорится в обращении С.ЦЕКОВА к Н.КАРПАЧЕВОЙ.

В настоящее время в Апелляционном суде АРК идёт рассмотрение уголовного дела против координатора Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» В.ПОДЪЯЧЕГО и председателя Русской общины Евпатории С.КЛЮЕВА, обвиняемых Службой безопасности Украины в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.

С.ЦЕКОВ заявил, что согласно ст. 19 Всеобщей Декларации прав человека 1948 года «каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное их проявление, это право включает свободу беспрепятственно следовать своим убеждениям свободу искать и распространять информацию и идеи какими-либо средствами, независимо от государственных границ». «К сожалению, СБУ лишает граждан права иметь собственное мнение, обращаться с предложениями в органы государственной власти и объявляет преступлением выступления на пресс-конференциях с озвучиванием вопросов, по которым было народное волеизъявление 20 января 1991 года на общекрымском референдуме о воссоздании Крымской АССР как субъекта Союза и участника Союзного договора и по которым идет разбирательство в административных судах», - подчеркнул первый вице-спикер Крыма.

Лидер Русской общины Крыма также заявил, что рассмотрение дела в Апелляционном суде автономии проходит «с грубейшим нарушением процессуальных норм действующего законодательства».

В этой связи первый вице-спикер автономии просит Омбудсмана взять под контроль дело обвиняемых в сепаратизме крымчан.