Министерству туризма Крыма представили нового руководителя

Председатель Совета министров Крыма Виктор ПЛАКИДА представил коллективу Министерства курортов и туризма автономии нового руководителя – Андрея СУМЦОВА.

Как сообщает пресс-служба Совмина, В.ПЛАКИДА отметил роль министерства в организационном обеспечении работы курортно-туристической отрасли автономии и создании условий для продвижения крымского турпродукта на внутренний и внешний рынок.

Премьер Крыма подчеркнул, что в этом году приоритетом в работе министерства должно стать обеспечение экономической эффективности курортного сезона и пополнение бюджета.

В.ПЛАКИДА пожелал А.СУМЦОВУ успешной работы "на благо крымского курорта".

Справка. Должность министра курортов Крыма оставалась вакантной после освобождения от нее Владимира САВЕЛЬЕВА в феврале 2009 года. В январе В.САВЕЛЬЕВ по собственному желанию уволился c должности и ушел работать главврачом Ливадийской больницы.

18 марта на пленарном заседании Верховной Рады Крыма на должность министра курортов назначен А.СУМЦОВ (квота Блока Витренко).