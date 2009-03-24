Грач считает брюссельскую декларацию капитуляцией Украины

Народный депутат из фракции Коммунистической партии Украины Леонид ГРАЧ считает актом предательства национальных интересов газовую декларацию, подписанную украинским руководством накануне в Брюсселе. Об этом говорится в комментарии Л.ГРАЧА.

«Эта декларация, по сути, предусматривает отказ Украины от экономического суверенитета в нефтегазовой сфере. Страны ЕС получат свободный доступ к украинским газопроводам и хранилищам газа. Украина взяла на себя обязательство провести модернизацию ГТС (газотранспортной системы) на средства международных финансовых институтов, поставив себя в тяжелую зависимость. Украина будет руководствоваться в нефтегазовой сфере законодательством ЕС. При этом о присоединении к Евросоюзу не идет и речи», - заявил лидер коммунистов Крыма. По его мнению, принятие такого документа означает «экономическую капитуляцию перед ЕС».

Л.ГРАЧ также заявил, что декларация игнорирует интересы России. «Единственного поставщика газа, который транспортируется и потребляется Украиной», - отметил он.

Коммунист заявил, что долг политических сил, «выступающих за подлинный государственный суверенитет Украины и ее экономическое развитие в интересах украинского общества, немедленно положить конец национальному предательству».

«В этом отношении огромную важность представляет позиция Партии регионов, которая обязана, наконец, определиться: готова ли она вместе с Компартией Украины решительно встать на защиту национальных интересов», - добавил Л.ГРАЧ. Он считает, что дальнейшее промедление «развяжет руки ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО, предоставив им возможность и дальше торговать государственным суверенитетом» Украины.

Как сообщалось, 23 марта в Брюсселе прошла Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО. Подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.