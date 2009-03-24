Налоговика-взяточника задержали в Крыму
10:54, 24 марта 2009Крым
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В Крыму задержан руководитель одного из отделов Государственной налоговой инспекции, который требовал и получил 5 тысяч гривен взятки.
Как сообщает сегодня пресс-служба МВД Украины, деньги налоговик получил от директора частного предприятия за неотображение в акте выявленных во время проведения внеплановой проверки нарушений.
Прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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