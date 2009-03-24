Частные ЖЭКи в Керчи снова станут коммунальными

Эксперимент по созданию частных ЖЭКов в Керчи считают не удавшимся и проводят мероприятия по возвращению предприятий в коммунальную собственность.

Так, на сессии горсовета были приняты решения о создании коммунальных предприятий «Аршинцево» и «Войковец» взамен частных обанкротившихся «Аршинцевокоммунсервис» и «Техпромцентр». Временно новые предприятия будут находиться на месте старых и арендовать помещения и технику. Также в этих предприятиях станут трудиться те же люди.

Вице-мэр Владимир СТУПНИКОВ сообщил о том, что предприятие «Комэнерго-Керчь» так и не приступит к обслуживанию жилого фонда, как это анонсировалось ранее. Причина, по словам чиновника, в том, что при подписании договора с мэрией предприятие взяло на себя обязательства заложить полтора миллиона гривен на капитальный ремонт жилья, однако, в последний момент отказалось от принятого решения.

При начале работы новых-старых предприятий по обслуживанию жилого фонда, жителям необходимо будет снова перезаключить договоры с ними.

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