Пресс-конференции ”О ситуации в Симферопольском горсовете”
10:09, 24 марта 2009Крым
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25 марта в 12.00, в штаб-квартире Русской общины Крыма
(ул. Долгоруковская, 11/2), состоится пресс-конференция "О ситуации в Симферопольском горсовете".
Представители "Русского блока" О.Родивилов, Н.Лантух, В.Афанасьев выскажут свою оценки ситуации, сложившейся в Симферопольском горсовете
и объявят о своих ближайших действиях, направленных на защиту законности и морали, против бесхозяйственности и коррупции.
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