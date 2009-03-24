Пресс-конференции ”О ситуации в Симферопольском горсовете”

25 марта в 12.00, в штаб-квартире Русской общины Крыма (ул. Долгоруковская, 11/2), состоится пресс-конференция "О ситуации в Симферопольском горсовете". Представители "Русского блока" О.Родивилов, Н.Лантух, В.Афанасьев выскажут свою оценки ситуации, сложившейся в Симферопольском горсовете и объявят о своих ближайших действиях, направленных на защиту законности и морали, против бесхозяйственности и коррупции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter