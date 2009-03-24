Черноморский флот должен иметь в своём составе до 10 подлодок

Черноморскому флоту Российской Федерации необходимо иметь в своем боевом составе не менее 8-10 подводных лодок.

Об этом в интервью РИА «Новости» сказал заместитель начальника главного штаба Военно-Морского флота РФ вице-адмирал Олег БУРЦЕВ.

«Мы планируем и будем передавать Черноморскому флоту подводные лодки, в том числе новейшие типа ”Лада”, однако сейчас этому мешает позиция Украины, которая рассматривает такую процедуру не как обновление подводных сил флота, а как постановку на вооружение нового вида оружия», - сказал О.БУРЦЕВ.

В настоящее время на вооружении ЧФ находится одна дизельная подводная лодка «Алроса» (проект 877 «Палтус», по классификации НАТО «Кило» или «Варшавянка»). Еще одна дизельная подлодка проекта 641 уже длительное время находится в ремонте.