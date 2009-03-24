28 марта - 15.00. Круглый стол "Местная власть в условиях кризиса".

Может и должна ли местная власть создавать и реализовывать собственные антикризисные программы? Кризис – проверка власти? Что такое антикризисные программы? Действия крымской власти в условиях кризиса. Какой бюджет нужен Крыму?

К обсуждению приглашаются народные депутаты Украины, депутаты крымского парламента, политики, политологи, общественные деятели, журналисты.

Симферополь, ул. Пушкина, 20.