Круглый стол ”Местная власть в условиях кризиса”
10:01, 24 марта 2009Крым
0 0
28 марта - 15.00. Круглый стол "Местная власть в условиях кризиса".
Может и должна ли местная власть создавать и реализовывать собственные антикризисные программы? Кризис – проверка власти? Что такое антикризисные программы? Действия крымской власти в условиях кризиса. Какой бюджет нужен Крыму?
К обсуждению приглашаются народные депутаты Украины, депутаты крымского парламента, политики, политологи, общественные деятели, журналисты.
Симферополь, ул. Пушкина, 20.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter