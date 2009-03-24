Пол-Симферополя без воды

В ряде поселков, микрорайонов и улиц Симферополя временно прекращена подача воды в связи с ремонтными работами на Межгорненском водоводе.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

Как следует из сообщения, сегодня прекращена подача воды по улицам: Бела Куна, Бородина, Гагарина, Гайдара, Глинки, Киевская, Лизы Чайкиной, Кечкеметская, Молодых подпольщиков, Никанорова, Ростовская, Семашко, Совхозная, проспект Победы; район ул. Донская, в микрорайоны Свобода, Героев Сталинграда, Жигулина роща, Маршала Жукова, Загородный, Белое, Каменка, Хош-Кельды, Давыдовка; поселки Агроуниверситет, Комсомольское, Молодежное и ГРЭС.

Водоснабжение будет возобновлено 25 марта к 6.00.