Горсовет Севастопополя просят пересмотреть тарифы на ЖКХ

Севастопольская городская государственная администрация в очередной раз подала в горсовет предложения по пересмотру тарифной политики жилищно-коммунального хозяйства, при этом коэффициент роста тарифов как для населения, так и для прочих потребителей составит 1,4-1,6 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления ЖКХ городской администрации Григорий ХИБУЧЕНКО на аппаратном совещании.

Он уточнил, что по отоплению предлагается двуставочная система (в отопительный сезон и в течении года).

Г.ХИБУЧЕНКО отметил, что при пересмотре тарифной политики около 50% населения города получит право на различного рода льготы, субсидии, а коммунальные предприятия - на дотации из госбюджета (при условии, если уровень тарифов будет доведен до хотя бы 75-процентной себестоимости услуг).

Начальник управления добавил, что уже сегодня долг города за потребленный природный газ превышает 30 млн. грн. По его словам, «отопительный сезон завершим нормально, но встает вопрос подготовки к следующему сезону. Начинать его в долгах - город будет мерзнуть».

Как заявил сегодня на совещании председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН, «отопительный сезон мы провели нормально, однако долги уже накапливаются. И хочешь - не хочешь, депутатский корпус вернется к пересмотру тарифов».

Он надеется, что популизм и грядущие выборы у севастопольского депутатского корпуса все-таки уйдут на второй план, а вопрос нормальной работы коммунального хозяйства выйдет на первый.

«Мы не хотим, чтобы бедные платили больше. Мы хотим, чтобы больше платили богатые, чтобы заработал механизм социальной защиты, начисления субсидий. У нас же субсидии единицы получают, потому что тарифы самые маленькие в стране. Повышая тарифы, мы уже не говорим о какой-то рентабельности, «нулевом уровне», давайте доведем уровень тарифов до хотя бы 75-ти процентной себестоимости услуг. А то получается, что сами себя загнали в угол, а пересматривать тарифы боимся. Дескать, «мера непопулярная», - сказал С.КУНИЦЫН.

Как сообщал УНИАН, городская администрация Севастополя неоднократно подавала в горсовет предложения по пересмотру коммунальных тарифов, предусмотрев при этом механизм социальной защиты малообеспеченных слоев населения (в том числе оформление жилищных субсидий, которые сегодня в почти 400-тысячном городе получают только 1 тыс. семей).

В то же время, городской совет уже которую подряд сессию даже не вносит данный вопрос в повестку дня.