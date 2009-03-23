Каким будет Сквер Памяти в Евпатории?

С 25 марта по 25 апреля в Евпатории пройдёт выставка проектов Сквера Памяти погибших в результате разрушения пятиэтажного дома в декабре 2008 года.

Об этом сообщает официальный веб-портал Евпаторийского городского совета.

16 марта на заседании архитектурно-градостроительного совета проектные предложения были проанализированы и одобрены к общественному рассмотрению.

Власти Евпатории просят горожан посетить выставку и оставить в книге отзывов свои замечания и предложения о проектах.

Как сообщалось, взрыв в пятиэтажном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел вечером 24 декабря 2008 года. В результате трагедии погибли 27 человек. Удалось спасти 21 человека.

Власти Евпатории надеются к началу курортного сезона провести демонтаж пятиэтажки.

Возбуждено уголовное дело. Официальная причина взрыва пока не названа.