2 крымчанок уличили в незаконном получении пособия по безработице

Двух крымчанок - жительниц Ялты и Красноперекопска - уличили в незаконном получении пособия по безработице, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Так, жительница Ялты, имея работу и регулярно получая заработную плату, предоставила в центр занятости информацию об отсутствии у нее заработка. За полгода женщина незаконно получила более 7 тысяч гривен. Прокуратурой Ялты действия лжебезработной квалифицированы по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество.

Совершение такого же преступления инкриминировано жительнице Красноперекопска, "которая пыталась начать трудовую деятельность с чистого листа". "Подделав запись в трудовой книжке, женщина незаконно оформила получение пособия по безработице, а кроме того еще и помощи для организации предпринимательской деятельности. Сумма незаконных начислений составила почти 15 тысяч гривен", - сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.