В Крыму налоговая изъяла более 120 тысяч бутылок поддельной водки

Сотрудники налоговой милиции изъяли в Крыму более 120 тысяч бутылок водки с признаками подделки.

Как сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, поддельная водка обнаружена во время проведения обыска в производственных и складских помещениях одного из крымских предприятий – производителя алкогольных напитков.

Налоговики изъяли более 100 тысяч бутылок водки емкостью 0,5 л с различными этикетками («Премиум», «Пшеничная», «Экстра»), оклеенных марками акцизного сбора с признаками подделки, также изъято более 20 тысяч бутылок водки «Пшеничная» емкостью 0,25 л., около 800 тысяч марок акцизного сбора с признаками подделки, более 2 тысяч литров спирта - на общую сумму порядка двух миллионов гривен.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к изготовлению спиртных напитков.