Разобрать взорвавшийся в Крыму дом надеются до приезда курортников

Власти Евпатории надеются к началу курортного сезона провести демонтаж пятиэтажного дома, разрушенного в результате взрыва в декабре 2008 года.

«Очень бы хотели (провести демонтаж) до курортного сезона, потому что картина непривлекательная», – сообщила по телефону корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы исполнительного комитета Евпаторийского городского совета Елена ГАРМАШОВА.

«Если в ближайшее время дадут добро, будем работать в две смены, постараемся разобрать (до начала курортного сезона)», – сообщил УНИАН начальник Управления капитального строительства горсовета Евгений ЛИСИЦЫН.

Начать демонтаж дома планируется в апреле. «Где-то в апреле будет начат демонтаж дома. Точная дата будет определена позже», – сказала Е.ГАРМАШОВА. Для начала работ необходимо получить разрешение прокуратуры. «Может быть, они еще какие-то следственные эксперименты будут проводить... Как только дадут добро, тогда мы и приступим к разборке», – добавил Е.ЛИСИЦЫН.

Не исключено, что остаток пришедших в негодность строительных конструкций пойдет на укрепление дамбы озера Сасык-Сиваш, которое находится неподалеку от Евпатории. «Планируется по-хозяйски использовать тот материал, который останется в результате демонтажа. Блоковые панели, если можно, будут где-то использоваться, а крупные остатки строительного мусора планируется использовать для укрепления дамбы», – сообщила Е.ГАРМАШОВА. Правда, для этого нужно получить согласование Республиканского комитета Крыма по охране окружающей природной среды, отметил Е.ЛИСИЦЫН.

Кабинетом министров Украины принято решение о выделении 4 млн. 70 тыс. грн. для проведения демонтажных работ. «(Проектно-сметная документация) на сумму 4 млн. 275 тыс., если выделено 4 млн. 70 тыс. – ничего страшного в этом мы не видим», – отметил Е.ЛИСИЦЫН. «Деньги есть на счету в Евпатории еще с января. Просто только (сейчас) пришло разрешение на их использование в этом направлении (УНИАН: правительство на демонтаж разрушенного дома выделило 4,07 млн. грн. из 47,5 млн. грн., направленных на приобретение нового жилья для пострадавших из-за этой трагедии)», – добавил начальник Управления капитального строительства.

На месте разрушенного дома планируется разбить сквер и установить памятный знак. «Благоустройство места будет осуществляться за счет городского бюджета», – сообщила Е.ГАРМАШОВА.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел вечером 24 декабря 2008 года. В результате трагедии погибли 27 человек. Удалось спасти 21 человека.

Сразу после взрыва прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по ст. 196 Уголовного кодекса Украины по факту неосторожного уничтожения и повреждения чужого имущества, повлекшего тяжелые телесные повреждения и гибель людей. Позже прокуратурой дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.367 УК Украины (служебная небрежность, повлекшая тяжкие последствия), которое объединено в производство с ранее возбужденным делом. По подозрению в совершении преступления задержаны директор предприятия «Жилищник-1», мастер технического участка и газоэлектросварщик. Следствие по делу продолжается.