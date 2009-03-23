ДЖД назначила два дополнительных поезда в Крым

Для перевозки детей на протяжении весенних школьных каникул Донецкая железная дорога назначила два дополнительных поезда в крымском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба ДЖД.

Согласно сообщению, специалисты разработали для этих поездов специальный график следования, во избежание пересадок.

Таким образом, поезд №973/974 сообщением Луганск-Севастополь отправится из Луганска 27 марта и обратно из Севастополя - 28 марта.

Поезд №975/976 сообщением Мариуполь-Севастополь отправится 3 апреля из Мариуполя и обратно из Севастополя - 4 апреля.