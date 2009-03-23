ДЖД назначила два дополнительных поезда в Крым
15:00, 23 марта 2009Крым
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Для перевозки детей на время каникул
Для перевозки детей на протяжении весенних школьных каникул Донецкая железная дорога назначила два дополнительных поезда в крымском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба ДЖД.
Согласно сообщению, специалисты разработали для этих поездов специальный график следования, во избежание пересадок.
Таким образом, поезд №973/974 сообщением Луганск-Севастополь отправится из Луганска 27 марта и обратно из Севастополя - 28 марта.
Поезд №975/976 сообщением Мариуполь-Севастополь отправится 3 апреля из Мариуполя и обратно из Севастополя - 4 апреля.
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