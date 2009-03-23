Сумская область окажет шефскую помощь ВМС Украины на 270 тыс. грн.

Сумская область в 2009 году окажет материальную и финансовую помощь Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины на сумму 270 тыс. грн.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Управления тылового обеспечения логистики командования ВМС Украины капитан 1-го ранга Виктор БОНДАР, в частности, предполагается, что 150 тыс. грн. выделят флоту областная государственная администрация и областной совет, 100 тыс. грн. - город Сумы для подшефной воинской части А4408 и около 20 тыс. грн. - Ромненский, Охтырский, Путивльский, Тростянецкий и Шосткинский районы.

По информации представителя командования ВМС, на днях возглавляемую им флотскую делегацию в Сумах принял председатель Сумской областной государственной администрации Николай ЛАВРИК. На встрече стороны отметили, что уже более 10 лет имеет место тесное и плодотворное сотрудничество между областью и украинским флотом. В прошлом году размер шефской помощи в денежном эквиваленте составил около 200 тыс. грн., причем, если сравнивать с предыдущим годом, то сумма возросла более чем на 100 тыс. грн.

По словам В.БОНДАРЯ, полученные средства расходовались на улучшение материально-технической базы кораблей, воинских частей, казарм, столовых и так далее. Помощь выделялась, в том числе, и в виде строительных материалов, компьютерной техники, вещевого имущества. Как добавил капитан 1-го ранга, всего область шествует над пятью воинскими частями и судами, в том числе над именными кораблями флота - водолазным катером «Ромны» и коллекторным судном «Шостка».

Ожидается, что 5 июля текущего года делегация Сумской области в Севастополе примет участие в праздновании 17-й годовщины Военно-Морских Сил Украины, сообщил В.БОНДАР.

Справка УНИАН. Шефская помощь области флоту осуществляется в соответствии с Указом Президента Украины №266 от 28 марта 2006 года «О совершенствовании организации шефства над Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины», соответствующим распоряжением главы областной государственной администрации №247 от 12 июня 2006 года, соглашением между Сумской облгосадминистрацией и командованием ВМС Украины, подписанном 19 января текущего года.