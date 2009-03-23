Симферопольская милиция слушает!

Руководством Симферопольского городского управления милиции, Центрального, Киевского и Железнодорожного райотделов милиции города еженедельно будет проводиться прямая телефонная линия.

К участию в «горячей линии» приглашаются жители Симферополя, которые могут сообщить о лицах, представляющих угрозу общественной безопасности. Кроме того, симферопольцы смогут получить у руководства милиции города консультации по интересующим их правовым вопросам.

Телефоны: Симферопольское горуправление – 27-55-19 (каждый четверг с 10.00 до 11.00), Центральный райотдел – 27-67-69 (каждую среду с 17.00 до 18.00), Киевский райотдел – 29-66-90 (каждую пятницу с 16.00 до 17.00), Железнодорожный райотдел – 27-55-24, 27-55-91 (каждую пятницу с 17.00 до 18.00).