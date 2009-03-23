Массовую драку в Cotton club вспомнили на митинге в Симферополе

Участники митинга в Симферополе потребовали запретить Меджлис крымских татар и исключить из Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины Куртсеита АБДУЛЛАЕВА – одного из организаторов массовой драки в симферопольском баре Cotton club в 2004 году.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции, которая была приурочена к 5-ой годовщине трагических событий в Cotton club, по данным милиции, приняли участие до 100 человек.

Активисты Русской общины Крыма, партии «Русский блок», Русского молодежного центра Крыма и казачьей общины «Соболь» пришли к зданию Представительства Президента в автономии с транспарантами: «Ющенко! Убери Абдуллаева из своей администрации!», «Уголовник Абдуллаев – советник Президента!», «Коттон не должен повториться!».

«Мы требуем от Президента Украины ликвидации экстремисткой группировки «Меджлис-Курултай» как основного источника межнациональных и межрелигиозных конфликтов в Крыму», – заявил лидер Русского молодежного центра Крыма, депутат крымского парламента Андрей КОЗЕНКО.

Участники митинга повязали джинсовые ленточки и российские триколоры на забор Представительства Президента в Крыму.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2004 года в поселке Симеиз (Большая Ялта) операторы российского телеканала «Первый канал» и украинского телеканала «Интер» были избиты участниками самозахвата земли в этом поселке.

23 марта 2004 года в Симферополе в молодежном баре «Cotton club» произошла массовая драка между крымскими татарами и славянами, в результате чего 9 человек были госпитализированы, из которых трое в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела, которые впоследствии были объединены в одно уголовное дело.

29 декабря 2004 года суд Центрального района Симферополя своим решением приговорил К.АБДУЛЛАЕВА, который признан организатором в двух эпизодах, к 9 годам заключения. Остальные пятеро подсудимых были приговорены к срокам от 1,5 до 8 лет лишения свободы. Апелляционный суд Автономной Республики Крым оставил без изменений приговор местного суда.

Летом 2007 года К.АБДУЛЛАЕВ был помилован Президентом Украины В.ЮЩЕНКО.

В марте 2008 года, по данным Представительства Президента в Крыму, лидер Меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ передал на утверждение В.ЮЩЕНКО новый список членов Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте, в котором нет К.АБДУЛЛАЕВА.