5 причин открыть в Крыму представительство США

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям Тейлор рассказал в интервью радиостанции «Свобода», с какой целью Штаты открывают свое представительство в Симферополе.

«Целей для открытия представительства несколько. Во-первых, мы бы хотели поощрить инвесторов обратить внимание на Крым и увеличить инвестиции в эту часть Украины.

Также мы бы хотели поощрить больше американских туристов приезжать в Крым, так как каждый, кто там побывал, знает, что это замечательное место. Иногда туристам нужна помощь посольства, и если у нас будет там офис, туристам это будет удобнее.

В-третьих, мы бы хотели наладить больший обмен между США и Украиной, и Крымом особенно», - пояснил дипломат.

«В-четвертых, мы бы хотели распространить наши программы помощи на Крым. В частности, помощи в сфере здравоохранения, например, здоровья матери и ребенка. Нам удалось достичь немалого успеха в улучшении здоровья грудных детей и их матерей. Также у нас есть хороший опыт работы с местными мэрами, которым мы помогаем в составлении бюджета, выделении денег и городским планированием. Эта работа ведется по всей Украине, включительно с Крымом. Мы бы хотели расширить эту работу», - сказал он.

«И пятая причина, почему бы мы хотели быть более близкими к Крыму: это для того, чтобы лучше понимать крымчан. Мы бы также хотели, чтобы крымчане лучше понимали американцев», - подчеркнул посол.

«В Крыму есть люди, которым не нравится то, что Соединенные Штаты могут открыть свое представительство в Симферополе. Мы его еще не открыли и не откроем до тех пор, пока не будем иметь возможность проконсультироваться с крымскими властями и Министерством иностранных дел в Киеве, так как положение об открытии этого офиса является частью Хартии о стратегическом партнерстве, подписанной в декабре», - заверил дипломат.

Как сообщалось, в рамках подписанной в декабре 2008 года Хартии о стратегическом партнерстве Украина дала согласие на открытие дипломатического представительства США в Симферополе.