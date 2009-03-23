Подпольный кондитерский цех накрыли в центре Симферополя

Подпольный цех по производству кондитерских изделий выявили налоговики в Симферополе.

Как сообщает пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, цех располагался в подвальном помещении одного из зданий в центре города и специализировался на выпуске пахлавы. Продукция "подпольщиков" реализовывалась через магазины Симферополя.

На момент проверки налоговиков необходимых разрешающих документов у кондитеров не было. В частности, отсутствовали разрешения МЧС и СЭС.

Составлен протокол, согласно которому на подпольном кондитерском производстве изъяты газовые баллоны, жарочный шкаф, тестомешалки, сахар, мука, очищенные грецкие орехи и т.д.

Материалы по данному факту будут переданы в суд.