15 тысяч человек благоустраивали Симферополь

В Симферополе в первом общегородском субботнике, организованном 21 марта в рамках весеннего двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города, приняли участие 15,1 тыс. человек.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба мэрии Симферополя.

«Городской голова не очень доволен организацией первого субботника, так как предприятия не проявили активности в проведении уборки территорий, – отметил первый вице-мэр Петр ПОЛТАВСКИЙ. – Я прошу на следующий субботник плотнее поработать с предприятиями и частным сектором».

По данным управления городского хозяйства, в частности, в субботнике приняли участие работники 807 предприятий и организаций города, 1004 жителя частного сектора, работало 118 единиц техники.

В ходе субботника ликвидировано 84 стихийные свалки, проведена обрезка 531 дерева и 2825 кустарников, на полигон вывезено 3249 кубометров мусора.

Следующий субботник состоится 28 марта.

Напомним, весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке Симферополя проходит с 16 марта по 16 мая.