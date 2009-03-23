Четыре человека доставлены в больницу с отравлением газом в Ялте

Четыре человека доставлены в больницу в результате отравления газом в Ялте.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о несчастном случае поступила сегодня ночью.

Мужчина, 1969 года рождения, женщина, 1973 года рождения, мальчик, 1997 года рождения, и девочка, 2005 года рождения, доставлены в Ливадийскую больницу.

«Предварительная причина несчастного случая – отравление природным газом в результате неисправности газовой колонки», – отметили в МЧС.

Ведется следствие.