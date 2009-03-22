1500 га новых лесов планируется посадить в этом году в Крыму

В Автономной Республике Крым в 2009 году будет посажено не менее 1500 гектаров новых лесов. Об этом сообщил председатель Республиканского комитета АРК по лесному и охотничьему хозяйству Игорь КАЦАЙ на расширенном республиканском совещании, состоявшемся в Совете министров Крыма.

Как сообщили в пресс-службе Совмина АРК, председатель Государственного комитета лесного хозяйства Украины Николай ТИМОШЕНКО отметил, что перед лесоводами Украины стоит масштабная стратегическая задача: к середине текущего столетия Украина должна иметь оптимальную лесистость – не менее 19 процентов. Для этого необходимо высадить более 2 млн.га новых лесов. В проекте изменений к государственной программе «Леса Украины», который руководство Госкомлеса намерено внести на рассмотрение Кабинета министров, предполагается уже к 2015 году создать 560 тыс. га новых лесов, рубеж текущего года – создание 70 тыс. га рукотворных лесных насаждений.

Глава правительства Крыма Виктор ПЛАКИДА отметил, что одной из важных составляющих экологической стабильности полуострова является наличие природно-заповедного фонда. По его словам, На территории АРК расположено 44 объекта природно-заповедного фонда и «существует тенденция к их увеличению». Планируется создание 4 заказников на основных плато Крыма: Караби-Яйла, Демерджи-Яйла, Ай-Петринская яйла, Долгоруковская яйла. «Это позволит уберечь высокогорные плато от все возрастающего антропогенного воздействия и обеспечить чистой питьевой водой населенные пункты Южного берега Крыма», - сказал В.ПЛАКИДА.

Он сообщил, что Совет министров АРК в текущем году предусмотрел выделение из Республиканского фонда охраны окружающей природной среды 2,2 млн.грн. на установление в натуре границ объектов природно-заповедного фонда местного значения, в том числе 1,09 млн.грн. для объектов расположенных на территории лесохозяйственных предприятий.

«На особом контроле правительства автономии ситуация по установлению границ Ялтинского горно-лесного природного заповедника с учетом возвращения в его состав 10 гектаров по решению Хозяйственного суда АРК, признавшего недействительными решения Кореизского поселкового и Алупкинского городского советов в части предоставления совхозу-заводу «Ливадия» участков на землях заповедника», - подчеркнул глава правительства Крыма.

При этом он высказал точку зрения, что есть необходимость внести коррективы в Госпрограмму «Леса Украины» в части организации проведения инвентаризации лесов как по площади, так и по ведомственному подчинению.