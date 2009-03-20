«Русский блок»: cимферопольцам нужен непьющий и адекватный мэр

Политсовет Симферопольской городской организации партии «Русский блок» заявляет о поддержке действий депутата городского совета, члена президиума Думы Русской общины Крыма Натальи ЛАНТУХ, которая в знак протеста против снятия Владимира БЛИНОВА с должности секретаря горсовета облила мэра Симферополя Геннадия БАБЕНКО разбитыми яйцами.

«Мы, представители партии «Русский блок», поддерживаем действия своего товарища и заявляем неуважаемому пану БАБЕНКО: симферопольцам не нужны временщики, политические проходимцы, вступающие в партию за день до выборов, чтобы потом беззастенчиво набивать свои карманы. Пусть эти яйца на голове у самозванца, со скандалом проводившего свою избирательную кампанию, станут символом его политического банкротства», – говорится в заявлении Симферопольской городской организации партии «Русский блок».

«Жители города не простят БАБЕНКО его предательства, альянса с депутатами горсовета от фракции «Рух-курултай», которым он взамен за поддержку расправы над русским патриотом БЛИНОВЫМ» пообещал должности, узаконивание земли под Соборную мечеть и защиту от сноса самозахватов на ул. Балаклавской, заявляет «Русский блок».

Симферопольский «Русский блок» с понимаем относится к решению Президиума Центрального комитета ПСПУ, «исключившего из партийных рядов трёх (хотя и не всех) депутатов, разменявших блок Наталии Витренко «Народная оппозиция» на «теневой» блок БАБЕНКО-МЕЛЬНИКА» (Александр МЕЛЬНИК – депутат Верховной Рады Крыма).

Симферопольский «Русский блок» выступает за отставку Г.БАБЕНКО. «Нелегального «мэра» – в отставку! Симферопольцам нужен непьющий, адекватный и самостоятельный глава города», – говорится в заявлении.