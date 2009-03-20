В Севастополе снизились темпы регистрации граждан на бирже труда.

Если раньше в городском центре занятости в день регистрировали до 40 человек, то сегодня - 34-35 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель директора Севастопольского городского центра занятости Светлана РЕНДАК на сегодняшнем заседании городской антикризисной группы.

Кроме того, добавила заместитель директора, снизились темпы высвобождения работников: если в январе-феврале в списках на высвобождение было подано около 2,5 тыс. человек, то с начала марта - всего 75 человек. «Фактическое высвобождение на сегодня составляет треть из предполагаемого», - отметила С.РЕНДАК. Она сообщила, что в апреле-мае «все-таки ждем всплеск, но надеемся на нашу сезонную занятость».

Как утверждает заместитель директора, Севастополь в отношении рынка труда нельзя назвать кризисным городом: «У нас все-таки на одну вакансию претендует два человека, тогда как, например, в Черкасской области - 70 человек на одну вакансию, в Запорожской и Винницкой - 32 человека». В то же время, отметила она, «очень много уменьшается вакансий в наших государственных и административных органах, в основном вакансии по рабочим профессиям».

С.РЕНДАК также сообщила, что «рабочие места потихоньку создаются, может, не в таких темпах, как в прошлом году, но по крайней мере с начала года 1 тыс. 200 рабочих мест было создано. Активизировались именно частные предприниматели, и наемный труд у частных предпринимателей».