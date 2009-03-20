Мэр Симферополя недоволен решением суда о яйцах на его голове

Мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО планирует оспорить решение суда, назначившего 119 грн. штрафа депутату, которая вылила куриные яйца ему на голову.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела информационной политики мэрии Татьяна ШКУРО.

«Мы будем оспаривать», - сказал Г.БАБЕНКО. По его словам, «негоже, что вот так просто можно оскорбить должностное лицо или орган».

Как сообщал УНИАН, 19 марта депутат Симферопольского городского совета Наталья ЛАНТУХ в знак протеста против снятия Владимира БЛИНОВА с должности секретаря горсовета разбила несколько яиц и вылила их на голову мэра.

Сегодня, 20 марта, Железнодорожный районный суд Симферополя признал депутата виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 173 Кодекса Украины об админправонарушениях (мелкое хулиганство), и назначил 119 грн. штрафа в доход государства.

Н.ЛАНТУХ не считает свои действия хулиганскими и собирается подать апелляцию на решение суда.