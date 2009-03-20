Назначен новый Красноперекопский межрайонный прокурор

48-летний младший советник юстиции Геннадий ТЕЛЕСНИЦКИЙ приказом генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО назначен Красноперекопским межрайонным прокурором.

Как сообщает прокуратура Крыма, на этом посту Г.ТЕЛЕСНИЦКИЙ сменил Ю.РЫБАЧИНСКОГО.

Г.ТЕЛЕСНИЦКИЙ работает в органах прокуратуры с 2000 года. Начинал трудовую деятельность помощником прокурора города Черновцы. Трудился на разных должностях в прокуратурах Киевской области и города Киева, Киевской транспортной прокуратуре, Генпрокуратуре.

До назначения Красноперекопским межрайонным прокурором занимал должность прокурора отдела надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, управления надзора за соблюдением законов органами, которые проводят оперативно-розыскную деятельность, дознание и досудебное следствие прокуратуры Крыма.