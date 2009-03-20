Яичную маску на голове мэра Симферополя суд оценил в 119 гривен

Суд назначил депутату Симферопольского городского совета Натальи ЛАНТУХ, которая накануне разбила несколько яиц и вылила их на голову мэра Симферополя Геннадия БАБЕНКО, административное наказание в виде 119 гривен штрафа в доход государства.

Как сообщила корреспонденту УНИАН по телефону сама Н.ЛАНТУХ, Железнодорожный районный суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 173 кодекса Украины об админправонарушениях (мелкое хулиганство) и назначил штраф.

Депутат намерена подать апелляцию на решение суда.

Н.ЛАНТУХ не считает свои действия хулиганскими. «Хулиганское действие предполагает беспричинность, нарушение общественного порядка и так далее... (Мои действия) были политической акцией в знак протеста против нарушения регламента городского совета, неуважения прав депутатов. У меня был длительный, затянувшийся конфликт с ним (мэром) именно на политической базе, было несогласие с его позицией по некоторым вопросам», – сказала Н.ЛАНТУХ.

Как сообщал УНИАН, 43 депутата путем тайного голосования бюллетенями на сессии горсовета 19 марта отправили В.БЛИНОВА в отставку. После чего Н.ЛАНТУХ подошла к мэру и вылила ему на голову несколько яиц.

Всего в горсовете 76 депутатов.