28 марта в Ялте пройдет праздник улицы Рузвельта
Единственная в СНГ с таким названием
28 марта в Ялте состоится праздник улицы Рузвельта.
Мероприятие посвящено 49-й годовщине присвоения улице имени выдающегося государственного и политического деятеля, президента США Франклина Делано Рузвельта.
Улица Рузвельта в Ялте – единственная с таким названием в странах СНГ.
В рамках праздника состоится возложение цветов к мемориальной доске в честь Ф.Рузвельта, будут организованы конкурсы и розыгрыши призов, а для детей – специальная программа с участием клоунов. Участники праздника смогут послушать музыку, потанцевать, исполнить популярные песни, приняв участие в конкурсе «Караоке».
Будет организована праздничная торговля, сообщает организатор праздника – попечительский совет улицы Рузвельта.