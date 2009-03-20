28 марта в Ялте пройдет праздник улицы Рузвельта

28 марта в Ялте состоится праздник улицы Рузвельта.

Мероприятие посвящено 49-й годовщине присвоения улице имени выдающегося государственного и политического деятеля, президента США Франклина Делано Рузвельта.

Улица Рузвельта в Ялте – единственная с таким названием в странах СНГ.

В рамках праздника состоится возложение цветов к мемориальной доске в честь Ф.Рузвельта, будут организованы конкурсы и розыгрыши призов, а для детей – специальная программа с участием клоунов. Участники праздника смогут послушать музыку, потанцевать, исполнить популярные песни, приняв участие в конкурсе «Караоке».

Будет организована праздничная торговля, сообщает организатор праздника – попечительский совет улицы Рузвельта.