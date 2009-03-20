Митингующие в Крыму забросали яйцами портрет Мазепы

Участники митинга в Симферополе в знак протеста против празднования в Украине 370-летней годовщины со дня рождения гетмана Ивана Мазепы забросали куриными яйцами его портрет.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции, которая прошла перед зданием Представительства Президента в Крыму, по данным милиции, приняли участие около 100 человек – активистов Русской общины Крыма и партии «Русский блок».

Мазепа родился 20 марта 1639 года в селе Мазепинцы под городом Белая Церковь. Длительное время он был союзником русского царя Петра I, однако потом перешёл на сторону противника России в Северной войне – шведского короля Карла XII. После разгрома шведов русскими войсками под Полтавой Мазепа бежал в Османскую империю. Русская православная церковь предала Мазепу анафеме.

Митингующие назвали Мазепу предателем русского народа и возмутились празднованием в Украине его дня рождения. «К сожалению, мы живем в такое время, когда празднуются дни рождения Бандеры, Мазепы, Петлюры. Верховная Рада Украины посчитала (даты) праздничными, а день победы советского народа в Великой Отечественной войне они не внесли в почетные даты», – отметил депутат крымского парламента Анатолий ЖИЛИН.

Люди вышли на акцию с флагами России, Крыма, портретами российского Президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА, премьера РФ Владимира ПУТИНА, а также Петра I. Участники митинга держали транспаранты: «Будущее Украины – в союзе с Россией!», «Наследники Мазепы. Кравчук, Кучма, Ющенко». В ходе акции звучали гимн Российской империи (1833-1917 годов) «Боже, царя храни!» и «Марш непокоренного Крыма».

Актер, игравший роль священника, совершил на митинге «обряд анафемы» Мазепы, а молодежь забросала яйцами большой плакат с изображением «мазеповки» – купюры в 10 гривен с портретом Мазепы.