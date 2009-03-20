Бойцы «Альфы» развернули флаг Украины на скале в Крыму

Севастопольские сотрудники спецподразделения «Альфа» совершили восхождение на скалу Парус в районе мыса Сарыч и развернули там государственный флаг Украины площадью 54 квадратных метра.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, бойцы «Альфы» сделали это в честь празднования 195-ой годовщины со дня рождения поэта Тараса Шевченко, в рамках недели памяти «С Шевченко в сердце» и в канун Дня СБУ и 15-летия Севастопольского управления СБУ.