100-килограммовую авиабомбу уничтожили саперы в Крыму
12:15, 20 марта 2009Крым
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На боеприпас наткнулись рабочие
В Крыму саперы уничтожили 100-килограммовую фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную рабочими во время прокладки водопровода вдоль дороги в селе Владиславовка.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.
По словам специалистов, радиус поражения такой бомбы доходит до 750 метров, а ближайшие жилые дома находились в десяти метрах от места находки.
При проверке местности с помощью металлоискателя пиротехники обнаружили рядом с бомбой еще один боеприпас – немецкий артснаряд 75 калибра времен ВОВ. Радиус поражения артснаряда доходит до 400 метров. Боеприпас уничтожен.
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