100-килограммовую авиабомбу уничтожили саперы в Крыму

В Крыму саперы уничтожили 100-килограммовую фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную рабочими во время прокладки водопровода вдоль дороги в селе Владиславовка.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

По словам специалистов, радиус поражения такой бомбы доходит до 750 метров, а ближайшие жилые дома находились в десяти метрах от места находки.

При проверке местности с помощью металлоискателя пиротехники обнаружили рядом с бомбой еще один боеприпас – немецкий артснаряд 75 калибра времен ВОВ. Радиус поражения артснаряда доходит до 400 метров. Боеприпас уничтожен.