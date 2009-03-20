Милиция накрыла феодосийских видеопиратов

Сотрудники милиции обнаружили в Феодосии цех по производству контрафактных видеодисков, в том числе порнографического характера.

Цех, который открыл 25-летний местный житель, два года работал под видом частного торгового предприятия. Диски шли на продажу на рынки и центральные улицы Феодосии.

"Во время проверки торговых точек правоохранители изъяли более пяти тысяч контрафактных дисков. В цехе изъяли около двух тысяч заготовок для производства дисков и современную компьютерную технику", - сообщает пресс-служба милиции Крыма.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 203 Уголовного кодекса Украины (нарушение законодательства, регулирующего производство, экспорт, импорт дисков) и ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).